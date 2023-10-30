مقتل 20 جندياً «إسرائيلياً» في عمليّات المقاومة جنوباً

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:
بحسب معلومات «الديار» بلغ عدد العمليات التي نفذتها المقاومة في الجنوب ضد مواقع العدو الصهيوني في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة وفي شمال فلسطين المحتلة ٨٤عملية، فيما بلغ عدد المواقع والنقاط والمرتفعات المهاجمة والمستهدفة 42 نقطة.
وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل 20 جندياً صهيونيا وجرح 64 آخرين وإعطاب 7 دبابات ميركافا وآليتين عسكريتين، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من الدشم والتحصينات وكاميرات المراقبة وأجهزة التشويش والرادار وأعمدة الاتصال ودشات التنصت، وغيرها من التجهيزات الفنية والتقنية.
في المقابل، ارتقى للمقاومة 46 شهيداً و43 جريحاً، واستشهد 4 مدنيين، بينهم الصحافي عصام عبد الله وجرح عدد من المدنيين والاعلاميين.