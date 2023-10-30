مقتل 20 جندياً «إسرائيلياً» في عمليّات المقاومة جنوباً

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بحسب معلومات «الديار» بلغ عدد العمليات التي نفذتها المقاومة في الجنوب ضد مواقع العدو الصهيوني في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة وفي شمال فلسطين المحتلة ٨٤عملية، فيما ‏بلغ عدد المواقع والنقاط والمرتفعات المهاجمة والمستهدفة 42 نقطة.‏

وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل 20 جندياً صهيونيا وجرح 64 آخرين وإعطاب ‏‏7 دبابات ميركافا وآليتين عسكريتين، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من الدشم ‏والتحصينات وكاميرات المراقبة وأجهزة التشويش والرادار وأعمدة الاتصال ‏ودشات التنصت، وغيرها من التجهيزات الفنية والتقنية. ‏

في المقابل، ارتقى للمقاومة 46 شهيداً و43 جريحاً، واستشهد 4 مدنيين، بينهم الصحافي عصام عبد الله وجرح عدد من المدنيين والاعلاميين.