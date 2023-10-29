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النائب طرابلسي أطلق كتابه العاشر "ستون" بحضور رسمي وشعبي

29
OCTOBER
2023
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أطلق النائب كتابه العاشر "ستون: خلاصات في المجتمع والسياسة والدين"، وذلك في احتفال في مسرح بيت الطبيب.
قدم نقيب الاطباء الدكتور يوسف بخاش كلمة ترحيب، وكانت كلمات حول الكتاب من كل من الاستاذ حبيب يونس والوزير السابق البروفسور عدنان السيد حسين، والقسيس الدكتور صموئيل خراط، وكلمة ختامية حول اسباب كتابة الكتاب واهدافه ومضمونه من طرابلسي.

قدّم المتكلمين عريف الاحتفال الاعلامي الاستاذ جان حدشيتي. وكانت قراءة من الانجيل المقدس مع الدكتور جوان يونس، امين سر مجلس وقف الكنيسة الانجيلية، والموسيقى مع فريق ال B-Sharp والمرنمة رينا ساسين.
وحضر الاحتفال كل من النائب نقولا صحناوي ممثلاً الوزير جبران باسيل، والنائب سيزار ابي خليل وجمهور كبير من اهل السياسة والفكر والاكاديميا ورجال الدين والتربية وممثلين عن وزير الدفاع والمدراء العامين لأمن الدولة والامن العام ومخابرات الجيش، ورؤساء بلديات ومخاتير ومسؤولين حزبيين ونقابيين ومواطنين من مختلف المناطق.

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