المقاومة الإسلامية: استهداف مسيرة اسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو

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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان الآتي:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‏الأحد الواقع في 29-10-2023 باستهداف مسيرة اسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 29-10-2023 م

13 ربيع الثاني 1445 هـ