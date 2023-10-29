المقاومة الإسلامية: استهداف مسيرة اسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو

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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان الآتي:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾
صدق الله العلي العظيم
قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الواقع في 29-10-2023 باستهداف مسيرة اسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 29-10-2023 م
13 ربيع الثاني 1445 هـ