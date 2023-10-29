بالصور - عواد: جولة في محافظة النبطية تضامنية مع اهلنا في الجنوب

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في ضوء الجولة التشاورية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على القيادات اللبنانية، جال نائب الرئيس للعمل الوطني ربيع عوّاد في محافظة النبطية على فعاليات دينية وسياسية وحزبية رافقه فيها الناشط في التيار المحامي خالد مكي ومنسق قضاء النبطية إيلي أبي صالح والناشط الياس الزغبي. و إفتتح عوّاد جولته من دارة سماحة المفتي الإمام عبد الحسين صادق، الذي تمنى ان تحظى المبادرة بقوة دفع فينتج عنها حوار جدّي في البنود المذكورة، من أجل تأمين مظلّة جامعة تحمي لبنان من الأخطار المحدقة به. واظهر اللقاء تطابقًا في المواقف لاسيما بشأن مخاطر وجود النازحين السوريين، ورفض استباحة اي غريب الأراضي اللبنانية . وفي بلدة حبوش التقى عواد بالمفتي السيد علي مكي رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الشيعي الذي رحب بالوفد قائلًا "جاهزون لكل تعاون بين اللبنانيين، ومنفتحون على أي لقاء وحوار يجمع ولا يفرق" ، كذلك أشاد بجولة رئيس التيار بما تحمل في طياتها من مواقف وطنية.



فردّ نائب رئيس التيار مؤكدًا ان الحوار هو في جوهر وجودنا المتنوع والمتميز.



المحطة الاخيرة لعوّاد كانت زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في النبطية حيث عقد اجتماع مثمر تناول أوضاع المواطنين في ضوء التطورات وكيفية دعم صمودهم في أرضهم.



ووضع عواد النائب رعد في جو الجولة التشاورية لرئيس التيار على قيادات لبنانية، فأثنى رعد عليها لأنها حرّكت المياه الراكدة في السياسة اللبنانية. وعدد عواد الأخطار بدءًا من العدو الإسرائيلي فالنازحين السوريين الى أزمة النظام، كما تطرق الحديث الى قيمة لبنان الحضارية إنطلاقاً من رؤية الرئيس العماد ميشال عون في جعل لبنان ملتقى الثقافات والحضارات.



وخُتمت الزيارة بلقاء مع التياريين في مكتب هيئة قضاء النبطية، فنقل عواد اليهم تحيات رئيس التيار لهم وتقدير التيار لصمودهم في أرضهم ووقوفه الى جانبهم في مواجهة اي عدوان على جنوب لبنان.