تحذير من نقابة الأفران: لتأمين اعتمادات باخرتين من الطحين "كي لا يدهمنا الوقت"

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وجه رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الإقتصاد الدكتور أمين سلام، قال فيها: ” أنتم أمام مسؤولية وطنية وقومية عليكم تقع حماية الأمن الغذائي في لبنان في ظل العدوان القائم على غزة والاعتداءات الصهيونية على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ستون الف طن من الطحين للخبز الأبيض تؤمن الاستقرار في قطاع المخابز والأفران في حال وقعت الحرب المتوقعة مع لبنان، وفي ظرف أسبوع تفرغ في مستودعات المطاحن والأفران”.

وتابع: “الوقت للعمل بجدية ومسؤولية والرغيف من مقومات الصمود الأولى في الحرب يجب على الجميع تأمين إعتمادات لباخرتين من الطحين كي لا يدهمنا الوقت ونندم على التأخير. ما نراه في غزة عدو لا يرحم المرافق العامة لا بل يدمر المستشفيات على اهلها كيف إذا وقع الحصار البحري والجوي على بلدنا. اللهم أني بلغت. حمى الله لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته”.