الوزير فياض يشارك في اسبوع القاهرة للمياه

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يشارك اليوم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في اسبوع القاهرة للمياه CWW2023 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بحضور العديد من الوزراء والشركاء الإقليميين والدوليين في العاصمة المصرية القاهرة .



وتعقد النسخة السادسة من اسبوع القاهرة للمياه هذه السنة تحت عنوان: العمل على التكيف مع الحياة من اجل الاستدامة حيث تتم مناقشة وعرض القضايا والسياسات والاستراتيجيات والخطط والتدابير الرئيسية المتعلقة بتحديات المناخ والمياه ومواصلة السعي لرفع مكانة المياه في مؤتمرات المناخ المقبلة وخاصةً مؤتمر المناخ الثامن والعشرين COP 28

وسيلتقي الوزير فياض على هامش المؤتمر وزراء وفعاليات كما سيكون له عدة مداخلات تتعلق بالمياه والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة في هذا الاطار .