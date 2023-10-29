عناوين الصحف ليوم الأحد 29 تشرين الأول 2023

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الديار: غزة الصامدة تحترق وفشل الاتصالات الاميركية القطرية بشان الهدنة
سلسلة عمليات نوعية للمقاومة ورقابة عسكرية اسرائيلية على اعداد القتلى
النهار: إسرائيل تكثف اعتداءاتها جنوباً بمواكبة مجازر غزة
الأنباء الكويتية: المفتي دريان لوقف إطلاق النار في غزة بلا قيد أو شرط
ميقاتي لجولة عربية تعزيزاً لموقف لبنان وتجنيبه الحرب
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تتحدى الإرادة الأممية وتتمسك بالتوغلات
هاجمت مواقع فوق الأرض وتحتها... والسعودية تدين العملية البرية وتدعو لوقفها... والأمم المتحدة تخشى «مقتل الآلاف»
الوطن السورية: قطع الاتصالات والإنترنت أحدث شللاً كاملاً في المنظومة الصحية والطواقم الطبية … الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر.. الشهداء يقاربون الثمانية آلاف وتحذير عربي ودولي من الاقتحام البري