عناوين الصحف ليوم الأحد 29 تشرين الأول 2023

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الديار: غزة الصامدة تحترق وفشل الاتصالات الاميركية القطرية بشان الهدنة

سلسلة عمليات نوعية للمقاومة ورقابة عسكرية اسرائيلية على اعداد القتلى





النهار: إسرائيل تكثف اعتداءاتها جنوباً بمواكبة مجازر غزة

الأنباء الكويتية: المفتي دريان لوقف إطلاق النار في غزة بلا قيد أو شرط

ميقاتي لجولة عربية تعزيزاً لموقف لبنان وتجنيبه الحرب



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تتحدى الإرادة الأممية وتتمسك بالتوغلات

هاجمت مواقع فوق الأرض وتحتها... والسعودية تدين العملية البرية وتدعو لوقفها... والأمم المتحدة تخشى «مقتل الآلاف»



الوطن السورية: قطع الاتصالات والإنترنت أحدث شللاً كاملاً في المنظومة الصحية والطواقم الطبية … الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر.. الشهداء يقاربون الثمانية آلاف وتحذير عربي ودولي من الاقتحام البري