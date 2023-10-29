الضربات الجوية الروسية تواصلت على مقرات «القاعدة»

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الوطن السورية: مصادر محلية في ريف إدلب الغربي، أوضحت لـ «الوطن» أن المقاتلات الروسية شنت صباح أمس ٣ غارات باتجاه معسكر تدريب لإرهابيي «النصرة» قرب بلدة عين شيب غربي إدلب ودمرته بمن فيه من الإرهابيين، وذلك بعد تنفيذ ٤ غارات في الليلة السابقة استهدفت مقراً لإرهابيي «أنصار التوحيد» في جبل الأربعين المطل على مدينة أريحا جنوبي المحافظة ومثلها ضد تجمع لإرهابيي «الحزب التركستاني» في دوير الأكراد شمال اللاذقية وفي محيط بلدة السرمانية غرب حماة، وحققت إصابات مؤكدة.

كما أكد مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الجيش السوري استهدف أمس برميات مدفعية وصاروخية مواقع للإرهابيين في محاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي.

وفي البادية الشرقية، بيَّن مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الجيش السوري يكثف عملياته البرية قي تمشيط باديتي السخنة بريف حمص الشرقي، وأثريا بريف منطقة سلمية من خلايا تنظيم داعش الإرهابي.