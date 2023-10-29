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غارات إسرائيلية في العمق اللبناني... وصواريخ الدفاع الجوي لـ«حزب الله» تدخل المعركة

29
OCTOBER
2023
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الشرق الأوسط السعودية: دخل التوتر في جنوب لبنان مرحلة جديدة، مع إعلان "الجيش الإسرائيلي" أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض - جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة.

 

ونفذت "إسرائيل" ثلاث غارات في العمق اللبناني في منطقة جبل صافي البعيدة عن الحدود، فيما انفجر صاروخ دفاع جوي "إسرائيلي" فوق قرى شرق مدينة صور.

 

ويعد إدخال منظومات الدفاع الجوي التابعة لـ«حزب الله» إلى المعركة القائمة، تطوراً جديداً، بعد 20 يوماً من الاشتباكات والقصف المتبادل.

 

ونفذت مسيّرة إسرائيلية 3 غارات استهدفت تلة الأميركان ومنطقة مفتوحة في جبل صافي في منطقة إقليم التفاح، بموازاة تحليق كثيف للطيران التجسسي فوق المنطقة على علو متوسط، منذ صباح أمس (السبت).

 

وللمرة الأولى، تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارات في تلك المنطقة، حيث بقي القصف الإسرائيلي محصوراً ضمن نطاق 7 كيلومترات بأقصى حدوده في العمق اللبناني طوال 21 يوماً.

الشرق الأوسط
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