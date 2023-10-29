قاووق: المقاومة استعدت لكل الاحتمالات وأعدت كل المفاجآت... كل شمال فلسطين المحتلة في حالة قلق وخوف

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الأنباء الكويتية: قال الشيخ نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في حزب إن «المقاومة في الجنوب تحمي أهلها، وهي فرضت معركة على امتداد الحدود، واستنزافا حقيقيا على جيش العدو، اضطر من خلاله لإغلاق المواقع والمستوطنات وإبقاء كل شمال فلسطين المحتلة في حالة قلق وخوف فضلا عن لجوء المستوطنين إلى الملاجئ».

وأضاف، في كلمة له: إن "عمليات الحزب في الجنوب حققت معادلات وإنجازات جديدة ومؤثرة، والمقاومة لاتزال في الميدان تراقب العدوان على غزة، وقد استعدت لكل الاحتمالات، وأعدت كل المفاجآت، وهي تبقى على عهدها وعلى وصية سيد شهداء المقاومة".