مراسل "المنار": هذه حقيقة ما جرى قرب موقع العباد الاسرائيلي

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كشف مراسل "المنار" علي شعيب حقيقة ما جرى قرب موقع العباد الاسرائيلي عند حدود بلدة حولا وكتب عبر "اكس":

«حقيقة ما جرى قرب موقع العباد الاسرائيلي عند حدود بلدة حولا:

- طائرة إسرائيلية اغارت بصاروخ على احدى النقاط الخالية.

- موقع العباد نفذ حملة تمشيط واسعة بالرشاشات والمقنبلات و قذائف الهاون والقذائف الفوسفورية في محيطه وصولا حتى مستعمرة المنارة و سقطت قذائف الفوسفور أيضا على موقع لقوات اليونيفيل.

- بالتزامن القى العدو عددا من القذائف الضوئية في أجواء بلدة حولا.

- الحديث عن مسيّرة إستهدفت موقع العباد غير دقيق .»