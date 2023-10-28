الحلبي يعرض مع زواره شؤون تربويّة

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استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، سفير الهند محمد نورالرحمن الشيخ، على رأس وفد من الموظفين في السفارة، وتناول البحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتسلّم الوزير منه دعوةً للاشتراك في الاجتماع الذي سيعقد في 17 تشرين الثاني، ووافق على الاشتراك.

وكلّف الحلبي فريقاً من الطاقم الإداري في المديريات العامة للوزارة بالمشاركة في برنامج تحسين الأداء الإداري واستخدام التكنولوجيا، من خلال برنامج التعاون بين البلدين عبر دورات تدريب الموظفين.

ثم استقبل الحلبي سفير كوريا الجنوبية إيل بارك يرافقه رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب LOST، في حضور مدير التعليم الثانوي خالد فايد، واطلع منهم على مشروع المساعدات العينية الذي تزمع كوريا تنفيذه لصالح الثانويات والمدارس الرسمية من استكمال للطاقة الشمسية وتوفير تجهيزات ومستلزمات لهذه المؤسسات في منطقة بعلبك الهرمل.

ورحّب الحلبي بالسفير والوفد وشكرهم على هذه المبادرة الكريمة لاحتضان المدارس الرسمية ومساعدتها.

ثم استقبل وفداً من الحزب التقدّمي الاشتراكي ضم النائب أكرم شهيّب وأمين السر العام ظافر ناصر وانور ضو والمسؤول التربوي سمير نجم، في إطار التواصل المستمر مع الوزارة من أجل انطلاقة العام الدراسي، بتوجيه من الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط والرئيس الحالي تيمور جنبلاط. ونوّه الوفد بالجهود التي بذلها الوزير ولا يزال لتأمين استقرار السنة الدراسية والسهر على تأمين مصالح أفراد الهيئة التعليمية.

من جهة ثانية، ترأس الحلبي اجتماعاً للطاولة المستديرة للإصلاح التربوي والإداي في وزارة التربية، خصوصاً لجهة الإدارة المالية في المدارس في حضور ممثلين للجهات المانحة.

ثم ترأس اجتماعاً لمجلس التعليم العالي لمتابعة ملفات المؤسسات الجامعية، وتم التركيز على حل مشاكل الطلاب المنتسبين إلى العديد من مؤسسات التعليم العالي التي كانت باشرت التدريس من دون الإذن بالمباشرة أو حتى من دون الحصول على الترخيص، وبناءً على المعطيات اتخذ المجلس قرارات بحل مشاكل الطلاب ووقف العديد من الاختصاصات في المؤسسات المخالفة لأحكام قانون تنظيم التعليم العالي الخاص.