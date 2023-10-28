أبي رميا نوه بتعاون فاعليات جبيل لإقرار خطة مكافحة النزوح السوري

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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": "كل الامتنان لمجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر لتنظيمه مع اتحاد بلديات جبيل ورابطة المخاتير مؤتمرا لاقرار خطة لمكافحة النزوح السوري. شاركت في هذا المؤتمر المميز تنظيما وادارة والمنتج على مستوى القرارات من خلال النقاش الجدي والعملي. كنواب سنكون الى جانب السلطات المحلية وسنواكب لجنة المتابعة التي انبثقت من المؤتمر ونضع انفسنا بتصرفها لكل الاقتراحات وطرح التشريعات المطلوبة في المجلس النيابي اذا اقتضى الامر. فخور بحيوية السلطات المنتخبة في جبيل ( بلديات ومخاتير ) التي شاركت، والف تحية وتقدير الى التيار الوطني الحر لتبقى جبيل نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني. نختلف في التفاصيل السياسية ونتضامن ونتعاون عندما يكون الخطر وجوديا".