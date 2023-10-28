عناوين الصحف ليوم السبت 28 تشرين الأول 2023

الأخبار
ـ حزام النار
ـ أميركا تدخل بعضلاتها: استعراضٌ لا يردع المقاومة
ـ مخطّط التهجير يحتضر: بداية عودة إلى الشمال
ـ اعتداءات وتنكيل ومنشوراتُ تهديد: سُعار مستوطني الضفة يشتدّ
البناء
ـ مفاوضات الدوحة لتبادل أسرى ووقود… ونيويورك: 120 نعم على هدنة إنسانية
ـ مكتب نتنياهو يعلن بدء الهجوم البري: سترون غضبنا … والجيش: عملية جزئية
ـ القسام: نتصدى لمحاولات توغل بري في عدة جبهات شمال غرب وشرق غزة
الجمهورية
ـ تصعيد عنيف على غزة
ـ الأمم المتحدة: لهدنة إنسانيّة فورية
ـ من سيُنزل نتنياهو عن الشجرة؟
ـ «الآرمادا الغربية» بكلها وكلكلها مقابل المقاومة؟!
ـ من يحسم السباق بين «طوفان الأقصى» و»السيوف الحديدية»؟
ـ تفاصيل «خطة» تأمين الخبز في الحرب
اللواء
ـ لبنان في مهبّ المفاجآت مع تجاهل دولي للإعتداءات الإسرائيلية
ـ الاحتلال يُغامر في البر والمقاومة تمنع جحافله من التقدّم
ـ إسرائيل تضرب عرض الحائط بمشروع الهدنة الإنسانية.. وواشنطن لتل أبيب: لا خطوط حمراء
الديار
ـ حرب ابادة بشرية تشنها الولايات المتحدة و«اسرائيل» على الشعب الفلسطيني في غزة
ـ قطع كل الاتصالات عن القطاع وقصف جوي وصاروخي ومدفعي غير مسبوق والمقاومة تتصدى
ـ مواجهة اميركية ــ ايرانية مباشرة في سوريا ومخازن «الحرس الثوري» الهدف
نداء الوطن
ـ إسرائيل تستطلع "البرّية" بالقصف الوحشي
ـ أميركا تضرب "إيران" في سوريا: سنُدافع عن قواتنا
ـ الجنوب يتدهور وبري "يستشعر الخطر".. واشنطن لـ"الحزب": لا تفكروا في الحرب
ـ التعيينات العسكرية على نار حامية والتمديد للقائد يتصدّر
ـ القادة الأوروبيون يبحثون زيادة دعم كييف