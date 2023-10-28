عناوين الصحف ليوم السبت 28 تشرين الأول 2023

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الأخبار

ـ حزام النار

ـ أميركا تدخل بعضلاتها: استعراضٌ لا يردع المقاومة

ـ مخطّط التهجير يحتضر: بداية عودة إلى الشمال

ـ اعتداءات وتنكيل ومنشوراتُ تهديد: سُعار مستوطني الضفة يشتدّ

البناء

ـ مفاوضات الدوحة لتبادل أسرى ووقود… ونيويورك: 120 نعم على هدنة إنسانية

ـ مكتب نتنياهو يعلن بدء الهجوم البري: سترون غضبنا … والجيش: عملية جزئية

ـ القسام: نتصدى لمحاولات توغل بري في عدة جبهات شمال غرب وشرق غزة

الجمهورية

ـ تصعيد عنيف على غزة

ـ الأمم المتحدة: لهدنة إنسانيّة فورية

ـ من سيُنزل نتنياهو عن الشجرة؟

ـ «الآرمادا الغربية» بكلها وكلكلها مقابل المقاومة؟!

ـ من يحسم السباق بين «طوفان الأقصى» و»السيوف الحديدية»؟

ـ تفاصيل «خطة» تأمين الخبز في الحرب

اللواء

ـ لبنان في مهبّ المفاجآت مع تجاهل دولي للإعتداءات الإسرائيلية

ـ الاحتلال يُغامر في البر والمقاومة تمنع جحافله من التقدّم

ـ إسرائيل تضرب عرض الحائط بمشروع الهدنة الإنسانية.. وواشنطن لتل أبيب: لا خطوط حمراء

الديار

ـ حرب ابادة بشرية تشنها الولايات المتحدة و«اسرائيل» على الشعب الفلسطيني في غزة

ـ قطع كل الاتصالات عن القطاع وقصف جوي وصاروخي ومدفعي غير مسبوق والمقاومة تتصدى

ـ مواجهة اميركية ــ ايرانية مباشرة في سوريا ومخازن «الحرس الثوري» الهدف

نداء الوطن

ـ إسرائيل تستطلع "البرّية" بالقصف الوحشي

ـ أميركا تضرب "إيران" في سوريا: سنُدافع عن قواتنا

ـ الجنوب يتدهور وبري "يستشعر الخطر".. واشنطن لـ"الحزب": لا تفكروا في الحرب

ـ التعيينات العسكرية على نار حامية والتمديد للقائد يتصدّر

ـ القادة الأوروبيون يبحثون زيادة دعم كييف