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عناوين الصحف ليوم السبت 28 تشرين الأول 2023

28
OCTOBER
2023
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الأخبار

ـ حزام النار
ـ أميركا تدخل بعضلاتها: استعراضٌ لا يردع المقاومة
ـ مخطّط التهجير يحتضر: بداية عودة إلى الشمال
ـ اعتداءات وتنكيل ومنشوراتُ تهديد: سُعار مستوطني الضفة يشتدّ

البناء
ـ مفاوضات الدوحة لتبادل أسرى ووقود… ونيويورك: 120 نعم على هدنة إنسانية
ـ مكتب نتنياهو يعلن بدء الهجوم البري: سترون غضبنا … والجيش: عملية جزئية
ـ القسام: نتصدى لمحاولات توغل بري في عدة جبهات شمال غرب وشرق غزة

الجمهورية
ـ تصعيد عنيف على غزة
ـ الأمم المتحدة: لهدنة إنسانيّة فورية
ـ من سيُنزل نتنياهو عن الشجرة؟
ـ «الآرمادا الغربية» بكلها وكلكلها مقابل المقاومة؟!
ـ من يحسم السباق بين «طوفان الأقصى» و»السيوف الحديدية»؟
ـ تفاصيل «خطة» تأمين الخبز في الحرب

اللواء
ـ لبنان في مهبّ المفاجآت مع تجاهل دولي للإعتداءات الإسرائيلية
ـ الاحتلال يُغامر في البر والمقاومة تمنع جحافله من التقدّم
ـ إسرائيل تضرب عرض الحائط بمشروع الهدنة الإنسانية.. وواشنطن لتل أبيب: لا خطوط حمراء

الديار
ـ حرب ابادة بشرية تشنها الولايات المتحدة و«اسرائيل» على الشعب الفلسطيني في غزة
ـ قطع كل الاتصالات عن القطاع وقصف جوي وصاروخي ومدفعي غير مسبوق والمقاومة تتصدى
ـ مواجهة اميركية ــ ايرانية مباشرة في سوريا ومخازن «الحرس الثوري» الهدف

نداء الوطن
ـ إسرائيل تستطلع "البرّية" بالقصف الوحشي
ـ أميركا تضرب "إيران" في سوريا: سنُدافع عن قواتنا
ـ الجنوب يتدهور وبري "يستشعر الخطر".. واشنطن لـ"الحزب": لا تفكروا في الحرب
ـ التعيينات العسكرية على نار حامية والتمديد للقائد يتصدّر
ـ القادة الأوروبيون يبحثون زيادة دعم كييف

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