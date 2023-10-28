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أسرار الصحف ليوم السبت 28 تشرين الأول 2023

28
OCTOBER
2023
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البناء

قال دبلوماسي عربي سابق لعب دوراً بارزاً في أزمات دولية إن المخرج الوحيد من حرب غزة بصيغة تناسب ميزان القوى الدولي، حيث لن تنتهي مواجهة أميركا وإيران الى انتصار حاسم تستدعي استمرار الحرب مدة طويلة تفتح الباب لإعادة فتح القنوات الأميركية الروسية فتربح موسكو في أوكرانيا ولا تخسر أميركا في الشرق الأوسط، وبدلاً من أن تظهر «إسرائيل» خاسرة يخسر بنيامين نتنياهو ويفتح الباب لمؤتمر دولي نحو تطبيق القرارات الدولية حول القضية الفلسطينية تشارك فيه حماس ضمن حكومة وحدة وطنية.

قال خبراء عسكريون إن العمليات البرية التي يتحدث عنها جيش الاحتلال وما يرافقها من تصعيد في القصف الجوي، وفقاً لتصريحات الناطق بلسان الجيش بعد المحاولات الفاشلة والخشية من فشل أكبر ليست اجتياحاً برياً كلياً أو جزئياً لقطاع غزة، بل هي عمليات استطلاع بالنار لاكتشاف خاصرة رخوة يجري توسيعها من جهة، لكنه بالأساس من جهة مقابلة جزء من الضغط لتحسين الوضع التفاوضي في ظل مفاوضات جدية تجري وقد قطعت شوطاً حول تبادل الأسرى وإدخال المواد الإنسانية والوقود.

الجمهورية
ـ عمّم مرجع ديني على بعض الفعاليات عدم الإدلاء بمواقف متطرفة خشية أن تزعزع الإستقرار الداخلي.
ـ تلقّى أحد الوزراء لوماً شديدا على مواقف أدلى بها عبر قناة أجنبية.
ـ إستغرب مرجع سياسي ما وصفه بغباء بعض الوزراء وحديثهم عن سيناريوهات تدميرية يمكن أن يتعرض لها لبنان.

اللواء

تروِّج سفارات طلبت من رعاياها المغادرة أن الثلث الثاني من الشهر المقبل، سيشهد خضات أمنية عنيفة، تشمل لبنان وعواصم أخرى في المنطقة.

تعيش مؤسسات سياحية وعقارية أجواء قلق من جرَّاء تراجع محتمل للحركة الاقتصادية، في ضوء مؤشرات غير مريحة على صعيد الحرب وما بعدها.

لم يُعرف بعد مسار تحويل مليارات الليرات اللبنانية إلى دولار لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.

 

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