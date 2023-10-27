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على مرأى ومسمع العالم بأسره ..

27
OCTOBER
2023
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على مرأى ومسمع العالم بأسره، وبدعم مطلق من دول معروفة، يتواصل القتل الوحشي لشعب محروم من كل الحقوق، وابسطُها دولة مستقلة كسائر شعوب الارض.


وامام مشهد الموت، لا معنى في الخارج لأي موقف سياسي او بطولة وهمية، او تصعيد عبثي، في وقت يُحكى عن وساطة تقودها قطر للتوصل الى وقف لإطلاق النار، وتبادل للأسرى بين حماس والعدو.


وفي لبنان، حيث يقف الجيش بالمرصاد لأي اعتداء اسرائيلي، وتواصل المقاومة تقديم الشهيد تلو الشهيد في ردها الدقيق والمدروس على الانتهاكات، كادت اوهام البعض ان تعمي بصره عن مواجهة الحقائق، فراح يصدر المواقف التي يرى البعض فيها مؤشراً الى ما قد يأتي، فيما يضعها البعض الآخر في سياق الحرتقات المحلية، على وزن “باي باي يا حلوين”.


وفي مقابل هذا المشهد المشتت محلياً، تشكل الافكار التي توصل اليها التيار الوطني الحر لتفاهم وطني في هذه المرحلة، نقطة ارتكاز لحماية لبنان من الخطر.


فالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني أقل الإيمان، تماماً كالمطالبة بتحقيق دولي حول احداث غزّة، وبمحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزّل.


أما التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه فضرورة لحماية لبنان ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصّة لشن هجمات تجرّ لبنان الى الحرب.
فلبنان بمواجهة اسرائيل، معني باستعادة حقوقه انطلاقاً من الالتزام بالقرارات الدولية، وبمبادرة بيروت العربية للسلام، وباستعادة الأراضي اللبنانية المحتلّة وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحماية كافة حقوق لبنان وموارده الطبيعية، وخاصةً ما يتعلّق بالنفط والغاز والمياه… واخيراً عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ذلك ان ملف النزوح السوري يبقى امراً ملحّاً، ينبغي التعاطي معه كعنصر تفجير للبلد، خاصةً في مرحلة التوتر العالي الراهنة.


وعلى الصعيد السياسي، يشكل الإسراع في اعادة تكوين السلطة تحت عنوان التوافق الوطني، المدخل الوحيد لتنفيذ برنامج الإصلاحات المطلوبة واللازمة.


اما التخبط المحلي في التعامل مع الشغور المحتمل في قيادة الجيش، فمؤشر واضح الى فشل المنظومة السياسية في احترام منظومة القوانين والاعراف، لمصلحة حسابات سياسية ضيقة، وطموحات غير مشروعة، ونوايا مبيتة على اكثر من صعيد.

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