خاص - لماذا يعارض التيار التمديد لقائد الجيش؟ وماذا يقول قانون الدفاع في هذا الاطار؟

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بعد كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الخميس، لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور عبر الـtayyar.org الى "أننا نرفض التمديد لقائد الجيش لأن مبادئنا ستبقى كما كانت عليه وهي رفض التمديد بكل المواقع أكانت وظيفية أوسياسية، ونحن مع إنتاج قيادة جديدة فور انتخاب رئيس جديد للبلاد ومستعجلون في هذا الاطار لملىء الشواغر وسير عمل المؤسسات".

ورداً على سؤال حول الأوضاع الأمنية في البلاد ما يجعل التمديد ضرورة، أكّد جبور أن "المؤسسة العسكرية هي كلٌّ متكامل والدور الأساسي هو الضباط والجنود وجميع الذين يكونون بموقع الأُمرة مؤهلين لتولّي مراحل انتقالية، لذلك لا مانع من انتقال سلس للقيادة لشخصية عسكرية في المؤسسة بحسب ما يقول قانون الدفاع، ووزير الدفاع سيطرح في الوقت المناسب البدائل اللازمة عن التمديد لقائد الجيش".

في هذا الوقت، لفت المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين للـtayyar.org الى أنه من "حيث المبدأ التمديد لشخص غير جائز دستورياً لأن أي قانون يجب أن يتسم بصفة التجرد ولا يجوز أن يتناول حالات خاصة، أما في حال جاء التمديد لسن التقاعد بالمطلق فذلك يرتب نتائج وتداعيات وظيفية ومالية وادارية، ويفترض أن يكون بناء على دراسة شاملة واستراتيجية مقررة من قبل السلطات المختصة وليس بناء على حاجة ظرفية او لحظة عابرة".

واضاف يمين: "خصوصاً أن هناك حلاً قانونياً لمعالجة احتمال الشغور في قيادة الجيش منصوص عليها في قانون الدفاع الوطني وهو تولي الضابط الأعلى رتبة المركز موقتاً لحين تعيين قائد جديد للجيش وذلك بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة ونيلها ثقة البرلمان الأمر الذي ينفي الحاجة الى أي إجراءات أخرى".