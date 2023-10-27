السيد: " حرب أو لا حرب؟! "

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كتب النائب اللواء جميل السيد على صفحته ما يلي :" حرب أو لا حرب؟! لم يبقَ تقريباً سفير او صحافي محلي او اجنبي أو جاسوس او شخص مهتمّ باوضاع لبنان إلّا وسأل خلال هذين الاسبوعين الى اليوم: هل "سيتورّط" حزب الله بالحرب من الجنوب! ولم تبقَ دولة تقريباً الا وارسلت نصيحة او تمنيّاً او تحذيراً او تهديداً أو حتى وعوداً وإغراءات للمقاومة بعدم "التورّط" في الجنوب!!



وحتّى اليوم، لم يحصل أيّ منهم على جواب واضح ولا على تسريب موثوق ولا على استنتاج مؤكد سوى بضعة تحليلات متناقضة من هنا وهناك! أما الجواب الصحيح عمّا إذا ستكون هنالك حرب، فهو ان الحرب في الجنوب قد بدأت منذ اسبوعين وهي جارية فعلاً، لكنها ستتوسّع حُكماً اذا إفتعلت اسرائيل الظروف والأسباب الكافية لها في جنوب لبنان أو في غيره… "