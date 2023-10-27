الشيخ يزبك: لن نترك غزة والطريق هو إلى القدس وقد بدأنا مهما غلت التضحيات وارتقى الشهداء

A + A -

قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إنّ "محور المقاومة من صنعاء إلى بغداد إلى طهران إلى المقاومة الإسلامية والشرفاء في هذا الوطن لن يتركوا غزة، والطريق هو إلى القدس، وقد بدأنا، مهما غلت التضحيات وارتقى الشهداء".

وأضاف الشيخ يزبك: "لا يوقف الوحش عن مجازره ولا يقطع طريق البوارج البحرية وحاملات الطائرات إلا المواقف البطولية لأبطال المقاومة في غزة والضفة وفلسطين، وصمود الشعب الجبار، والمواقف البطولية لأبطال المقاومة في المحور وشرفاء الأمة، ونحن شركاء، ولن يوقف طوفاننا العارم إلا الانتصار وإسقاط المشاريع الإجرامية بحق فلسطين والأمة".