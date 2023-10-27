"فضيحة محمد الحوت ليست أمراً بسيطاً"... عقل لجان العلية: بِواجِبِكَ قُمْ!

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

لى جان عليه: بواجِبِكَ، قُمْ! فضيحة محمد الحوت، ليست أمراً بسيطاً، من يملك الطائرات؟ من وكيف وما مضامين العقود؟ ما هي الأموال المدفوعة والمقبوضة؟ من هي شركات التأمين؟ ما هي بنود عقود التأمين؟ من يملك الشركات المتعاقدة مع الحوت؟ من أمر بإستيداع الطائرات؟ ما هي تكلفة الإستيداع؟ ما مقدار الأرباح الفائتة؟ ما هي عروض التأمين الجديدة؟... جان، MEA شركة وطنية مملوكة ٩٩% من مصرف لبنان "مال عام"! جان؛ بِواجِبِكَ، قُمْ... هذه مسؤوليتك! لاحقاً ننتقل الى مسؤوليات مصرف لبنان وهيئات الرقابة الأخرى والسلطتين التنفيذية والتشريعية.أما الإعلام المُرتشي وسياسيين Free tickets وجمهور الزقيفة... تذكروا جيداً ماذا فعلنا برياض سلامة قضائياً دولياً ومذكرات Interpol.