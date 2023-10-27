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"طوفان الأقصى كشف المؤيدين لفلسطين من المؤيدين للإسرائيلي"... نعيم قاسم: لا يمكن أن تنتصر إسرائيل بالمجازر ضد المدنيين

27
OCTOBER
2023
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شكر نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أمام الموفد النيابي الإيراني الذي يضم نائب رئيس اللجنة السياسية الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي السيد إبراهيم عزيزي ووفد من النواب في حضور سفير الجمهورية الإيرانية في بيروت السيد مجتبى أماني "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي وحركتها الديبلوماسية والسياسية والشعبية، فضلاً عن دعمها للمقاومة بكل أشكال الدعم".

واعتبر قاسم أنّ "طوفان الأقصى كشف المؤيدين لفلسطين من المؤيدين للإسرائيلي، وأثبت ميدان المواجهة في غزة نبل الأداء المقاوم ووحشية إسرائيل وأميركا ومحورها".

وأضاف: "طوفان الأقصى خسارة كبيرة محقَّقة للإسرائيليين وأصبحت من ثوابت التاريخ، ولا يمكن أن تنتصر إسرائيل بالمجازر ضد المدنيين، وهو أجبن وأضعف من أن ينتصر في الميدان في مواجهة أبطال فلسطين المقاومين المجاهدين".

وختم: :صورة الميدان تردد إسرائيلي، وخوف من المعركة البرية، في المقابل ثبات المقاومين واستمرار الصواريخ على الكيان ومواجهة للمواقع المقابلة لجنوب لبنان، كل ذلك بثقة واعتقاد بالنصر. لا يعلم الأميركي والإسرائيلي ما تخبئه الأيام إذا استمر الهجوم".

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