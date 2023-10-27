“تخزين الأدوية ممنوع”… مناشدة طبية للمعنيين!

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شدّد نقيب الصيادلة جو سلوم على أنّ واقع لبنان الطبّي لا يحتمل دخول حرب، وقال للمعنيين: “أبعدوا شبح الحرب عنا لان لا طاقة لدينا والشعب اللبناني تعب”. وأكّد سلّوم في حديث إلى “صوت كلّ لبنان” أنّ هناك إيعازًا لكلّ الصيادلة بترشيد بيع الدواء، مشدّدًا على عدم السماح بتكرار سيناريو تخزين الادوية لبيعها في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن قسمًا كبيرًا من أدوية السرطان مقطوع. ومن جهة أخرى، قال سلّوم إن واقع الصيادلة اليوم لا يشبه السابق وشركات الدواء لا تسلمهم الأدوية سوى بالكاش. وردًّا على سؤال ما إذا كانت خطة وزارة الصحة تعتمد على المساعدات، قال سلوم: “لا دولة تعتمد في خطة قائمة على المساعدات، فالاتكال على هذا النوع من المساعدات هو قفز في المجهول”.



