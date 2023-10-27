حجّار: سنسلّم اليوم 7 أطنان من الطحين لمطبخ مؤسسات الإمام الصدر في صور

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بعد جولة وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار في مدينة صور وعلى القرى الحدودية جنوباً، وفي استجابة سريعة لحاجات النازحين اللبنانيين، إنطلقت شاحنتان محملتين بالمساعدات من المستودع التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية في بيروت، بدعمٍ لوجيستي من منظمة شيلد SHEILD. تفقّد حجّار عملية تسليم المساعدات وقال: "بعد زيارتي للجنوب في مطلع هذا الأسبوع، تبيّن لنا حاجات طارئة محدّدة، عملنا على تلبيتها بشكلٍ سريع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP من مواد غذائية أولية وغيرها. سنسلّم اليوم 7 أطنان من الطحين لمطبخ مؤسسات الإمام الصدر في مدينة صور التي تتولى تحضير وجبات ساخنة يومياً للنازحين اللبنانيين في مراكز الإيواء، وسنوزّع أيضاً 1000 حرام. نحن نعمل تحت مظلّة هيئة إدارة الكوارث، ووزارة الشؤون تشرف على هذه العملية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات المحلية الناشطة في الجنوب، بهدف الاستجابة السريعة لحاجات الناس، خاصةً الفئات الهشّة، كالأطفال وكبار السنّ وذوي الحاجات الخاصة."