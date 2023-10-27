متى تنحسر الكتل الحارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و ارتفاعها في الداخل .

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة و الجافة تدريجيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بينما يبقى تأثيرها على الجبال وفي الداخل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا و انخفاض في درجات الحرارة .

السبت: صاف اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و ارتفاعها في الداخل .

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و على الجبال و انخفاضها في الداخل.

-الحرارة على الساحل من 24 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية صباحا تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،52

-ساعة غروب الشمس: 17،51