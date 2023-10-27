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أساقفة زحلة في اجتماع استثنائي: إدانة الإعتداءات الإسرائيلية وضرورة التضامن مع أهلنا في الجنوب

27
OCTOBER
2023
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تداعى اساقفة زحلة لاجتماع استثنائي في مطرانية سيدة النجاة حضره السادة المطارنة ابراهيم مخايل ابراهيم، جوزف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في الجنوب وتداعياتها على باقي الوطن.
شجب المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة وجنوب لبنان، واستنكر العنف المفرط ضد الأبرياء، وطالب بضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي لوقف هذه التعديات على القانون الدولي وكرامة الانسان وحقوقه وحرمة المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والجامعات ودور العبادة والمنظمات الإنسانية والمدنيين الآمنين.
كما دعا المجلس إلى ضرورة التضامن مع أهلنا في الجنوب والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على دعمهم بكل الوسائل المتاحة والتحضر لأي طارئ وتكثيف الاتصالات ومتابعة الاجتماعات لمواكبة ما قد يستجد من أوضاع في الفترة المقبلة.
وفي نهاية الاجتماع، رفع المجلس الصلاة من أجل إحلال السلام وتعزيز قيم التسامح في المنطقة، وأن يعم الأمان والاستقرار في لبنان وغزة وأن يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

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