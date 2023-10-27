«البنتاغون» يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا

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الشرق الأوسط السعودية: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الجيش نفذ أمس (الخميس)، ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، رداً على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان «هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول)».

وأوضح أوستن، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمر بشن الهجمات لإيضاح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها ومواطنيها ومصالحها.