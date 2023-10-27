عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 تشرين الأول 2023

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الأخبار: العدو في متاهة غزة

الديار: اسرائيل العاجزة عن رصد «خطوط» حزب الله «الحمراء» تنتقم بالقذائف الفوسفورية

قلق من «الرسالة» «والصورة»... وتشكيك بتقديرات الاستخبارات حول جبهة الشمال

نداء الوطن: فرصة دولية لتجنيب لبنان الحرب والتمديد للقائد "ولو كرِهَ" باسيل

اللواء: صمود جنوبي عند خطوط النار.. وواشنطن تتمسَّك بدور اليونيفيل

تريُّث في إجراءات منع الشغور في قيادة الجيش.. وبرِّي لا يرغب باستخدام ورقة المجلس



البناء: نيويورك: فلسطين والأردن وإيران لوقف المذبحة ومندوب الاحتلال كذاب ومزوِر تل أبيب تكشف موافقتها على مفاوضات تتضمن تبادل أسرى وإدخال وقود إلى غزة اليوم ثالث جمعة تضامن عربية إسلامية دولية مع غزة وتوقعات بتظاهرات مليونية



النهار: ليف تزور لبنان ورصد ديبلوماسي لترابط الجبهتين

الجمهورية: المنطقة دخلت مرحلة الإستنزاف

هكذا يدير السيد خيوط المعركة



l'orient le jour: Guerre Israël-Hamas : que de mauvais scénarios (ou presque) pour le Liban