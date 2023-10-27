الأمين العام للجماعة الإسلامية: أداء حزب الله على الحدود يشغل العدوّ ويساند غزّة... الطائفة السنيّة لا يُمكن أن تكون إلا مع خيار المقاومة

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الأخبار: حماس لن تُكسَر ومحور المقاومة سيتدخّل إذا شعر بالعكس

سنةٌ كاملة على انتخاب الشيخ محمّد طقوش أميناً عاماً لـ«الجماعة الإسلاميّة»، كانت فيها عمليّة «طوفان الأقصى» هي المفصل في بروزه على السّاحة السياسيّة والعسكريّة بعد تفعيل العمل المقاوم للجناح العسكري لـ«الجماعة»، «قوّات الفجر»، التي أعلنت تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد العدو الإسرائيلي بعد سنوات من الانقطاع.

في حوار مع «الأخبار»، أكّد طقوش أنّ عدد العمليّات التي نفّذتها «قوات الفجر» كان «أكبر من المُعلَن»، مشيراً إلى أنّ «الجماعة» في طوْر إنشاء إطار مخصّص للراغبين بالانضمام إلى الجهاد.

وشدّد على أنّ «الطائفة السنيّة لا يُمكن أن تكون إلا مع خيار المقاومة ضد المحتل بغضّ النظر عن أي طائفة تُمارس العمل المقاوم في الوقت الحالي».

ودعا إلى عدم استحضار مشاركة حزب الله في سوريا في هذه المعركة المفصليّة لتحرير فلسطين، بل المطلوب المزيد من اللحمة.

واعتبر أن فتح الجبهات «تُحدّده جبهة المقاومة بناءً على مصلحة حماس في الدّاخل».

ورأى أنّ ما يفعله حزب الله وباقي الفصائل اللبنانية والفلسطينية على الجبهة الجنوبيّة لديه جدوى في إشغال العدو وإسناد أهل غزّة.

وأكّد أنّ «هذه الجبهة ستتحرّك حتماً في حال رأت هزيمة وشيكة لحماس، ومع ذلك نحن متيقّنون أن «حماس» لن تُكسَر».