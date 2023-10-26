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التماسك اللبناني يشكل عامل استقرار واطمئنان

26
OCTOBER
2023
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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون OTV:

يوما بعد يوم، ترتفع وتيرة التخبط الداخلي الاسرائيلي، على وقع التردد في الاقدام على الاجتياح البري، الذي اكد بنيامين نتنياهو في الساعات الاخيرة انه سيحصل، من دون تفاصيل حول التوقيت، لكن في موازاة عمليات اجلاء للمستوطنين من المناطق المتاخمة لغزة ولبنان.
وفيما تستعر النار على حدود الجنوب، يشكل التماسك اللبناني في هذه المرحلة عامل استقرار واطمئنان، وهو ما اكدته اللقاءات التي عقدها رئيس التيار الوطني الحر، الذي عقد مؤتمرا صحافيا، طرح فيه خمسة افكار لتفاهم وطني يحمي لبنان على الشكل الآتي:
اولا، الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في دولته ومقاومته في وجه آلة القتل والتدمير الاسرائيلية، والمطالبة بفتح تحقيق دولي حول احداث غزة وخاصة بمحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل. كذلك الالتزام بالقرارات الدولية واعتماد حل الدولتين كحل سلمي يوفر شروط السلام العادل والشامل.

ثانيا، التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه بوجه اي اعتداء تقوم به اسرائيل، وضرورة حماية لبنان ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات تجر لبنان الى الحرب، ومنع انزلاق لبنان اليها.
ثالثا، الإسراع في اعادة تكوين السلطة تحت عنوان التوافق الوطني، وذلك عبر انتخاب رئيس اصلاحي جامع بالتفاهم والا بالانتخاب في جلسة مفتوحة، وتسمية رئيس حكومة مع حكومة وحدة وطنية تنفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة واللازمة وتحمي لبنان ووحدته الوطنية.
رابعا، اعتبار ملف النزوح السوري امرا ملحا والتعاطي معه كعنصر تفجير للبلد خاصة في مرحلة التوتر العالي الراهنة، واتخاذ الإجراءات الفورية من قبل الوزارات والأجهزة المعنية والبلديات بغية تخفيف سريع لأعداد النازحين السوريين الموجودين على ارضنا.
خامسا، ان لبنان بمواجهة اسرائيل معني باستعادة حقوقه وتنفيذ الثوابت التالية: الالتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها ال 1701، وبمبادرة بيروت العربية للسلام، وباستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحماية كافة حقوق لبنان وموارده الطبيعية، وخاصة ما يتعلق بالنفط والغاز والمياه… واخيرا عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ختم باسيل كلامه.
اما بعض اصوات النشاز التي تبدو كأنها من زمن آخر، فلا تؤثر في المعادلة، بعدما عزلت نفسها بنفسها، ولم تحول نتائجها الانتخابية الى رصيد سياسي.


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