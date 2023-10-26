درغام التقى مدير عام وزارة الخارجية الكندية: لحماية لبنان ومنع إنزلاقه الى الحرب

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التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية ــ الكندية النائب أسعد درغام مدير عام أوروبا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكندية مارتين لاروز، في زيارة رسمية في وزارة الخارجية، تم خلالها عرض التطورات الأمنية في المنطقة، وضرورة حماية لبنان ومنع انزلاقه الى الحرب، مع التأكيد على حق لبنان في الدفاع عن أرضه عند تعرضه لأي عدوان، معربا عن أسفه للمجازر التي ترتكب في غزة، وضرورة الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية وتأمين وصول المساعدات الانسانية للأطفال والمدنيين.

كما تطرق النقاش، لموضوع النازحين السوريين وضرورة تعاطي المجتمع الدولي بجدية مع ما يجري في لبنان لما للأمر من خطورة في تفجير البلد. وقام درغام بتسليم لاروز تقريرا أعد من قبل لجنة الشؤون الخارجية اللبنانية والذي يشرح أوضاع النازحين ومخاطر وجودهم على مختلف الصعد.

وطالب درغام، أن تعيد الحكومة الكندية دراسة موقفها من مسألة النازحيين والتمييز بين النازحين الاقتصاديين والنازحين لأسباب سياسية. كما جرى البحث في كيفية تطوير وتعزيز العلاقات اللبنانية الكندية.