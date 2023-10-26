تدابير سيرل 3 ايام من الصالومي باتجاه الدكوانة بسبب أعمال توسيع الطريق

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة ما يلي: "ستقوم بلدية الدكوانة بتواريخ 27و28و29/10/2023 بأعمال توسيع للطريق على المسلك الممتد من الصالومي باتجاه الدكوانة (بنك سوسيتيه جنرال - إشارة الدكوانة الكهربائية).



ستؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير القادم إلى منطقة الدكوانة من ميرنا الشالوحي نحو الصالومي -الحايك عبر مستديرة الحايك، باتجاه الأحياء الداخلية.



يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".