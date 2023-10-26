دعم وزارة الصحة للاستمرار في تغطية الامراض المستعصية بحثه علامة وعبدالله مع سفيرة الاتحاد الأوروبي

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استكمل رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية النيابية النائب الدكتور فادي علامة والصحة الدكتور بلال عبدالله، جولاتهما على السفارات والمنظمات الدولية في لبنان، لتأمين ما أمكن من مساعدات دوائية وخصوصا أدوية مرض السرطان.



وللغاية، التقى علامة وعبدالله سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال وفريق عملها، وتم البحث في الاوضاع العامة وامكانية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود وزارة الصحة وتمكينها من الاستمرار في تغطية ادوية السرطان والأمراض المستعصية، ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي ستتحمل اعباء اضافية في حال تدهور الاوضاع الامنية وتوسع المواجهة مع العدو الاسرائيلي.