"القنابل الفوسفورية تتسبب يومياً بحرق الآلاف من الأشجار"... الحاج حسن: سنتقدّم بشكوى!

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دان وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، "الاعتداءات الاسرائيلية على أراضينا وعلى برنا وبحرنا وجونا"، وشدّد على "حق كل اللبنانيين في الدفاع عن أرضنا وحقوقنا التي ترعاها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وبناءً عليه ستتأثر المحاصيل في كل المناطق المحاذية للحدود، من موسم الزيتون وكل أنواع المزروعات الموجودة هناك، وهذا نحمّله بصورة مباشرة للعدو الاسرائيلي، وسيكون هناك تحرك دولي في هذا الاطار وستتقدم الجمهورية اللبنانية بشكوى في هذا الخصوص". وكشف، في حديث صحفي، أن "محاصيل الزيتون في الجنوب تأثرت بصورة مباشرة من خلال التأخر في القطاف"، مشيراً الى أن "المساحات الواسعة التي قصفها العدو بالقنابل الفوسفورية تتسبب يومياً بحرق الآلاف من أشجار الزيتون المُعمر والسنديان وغيرها". وبالنسبة الى أسعار الزيتون وإمكان استغلال التجار هذه الأوضاع، قال الحاج حسن: "سنتابع هذا الموضوع بكل ما أوتينا من قوة في وزارة الزراعة، وبمواكبة ومتابعة من الضابطة العدلية في القضاء المختص"، داعياً "كل الوزارات المعنية الى أن تبقى يقظة ومتنبهة الى هذا الأمر". وقال الحاج حسن: "زيت الزيتون هو ملك السفرة اللبنانية ولا يمكن أن نتساهل أبداً وسنكون بالمرصاد". ووجّه الحاج حسن، تحيّة إلى "مزارعي الجنوب لأنهم بصلابتهم وصمودهم انتصر الوطن، والى كل مواطن أو مقاوم أو عسكري يقف على الحدود دفاعاً عن سيادة الوطن، والى كل طفل، شهيد، سيدة، وكل قرية في وطننا"، مؤكداً أن "حماية المزارعين أولوية بالنسبة الينا، وحكماً ستكون هناك تعويضات، وسنعمل في مجلس الوزراء لتكون لائقة بالمزارعين الصامدين في الجنوب، والتضحيات التي يقدمها أهلنا".