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مناشدات من اهالي علما الشعب لاطفاء نيران التهمت مساحات واسعة من الكروم جراء القصف الاسرائيلي

26
OCTOBER
2023
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 ناشد اهالي بلدة علما الشعب الحدودية قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني والدفاع المدني ضرورة التدخل السريع والعمل على اطفاء النيران التي اندلعت جراء القصف الاسرائيلي والتهمت مساحات واسعة من كروم البلدة،  وباتت تهدد المنازل في البلدة .

وافاد مندوب"الوكالة الوطنية للاعلام "في صور ان  نيران الحرائق لا تزال مستعرة وتلتهم الأشجار والمزروعات في المناطق المجاورة للخط الازرق في محيط بلدات الناقورة واللبونة ومحيط بلدة علما الشعب من جراء القنابل الفسفورية التي يطلقها الكيان الصهيوني الغاصب.

وقال  رئيس بلدية علما الشعب جان غفري ل"وكالة الصحافة الفرنسية": "وصل الحريق الى أطراف البلدة بعد منتصف الليل، ولا يزال مستمراً حتى اللحظة واقترب من محيط عدد من المنازل".

وأوضح غفري أن" فرقا من الجهات المذكورة مع متطوعين من البلدة يصارعون النيران من دون أن يتمكنوا حتى اللحظة من السيطرة عليها بسبب سرعة الرياح".

واتهم رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة في تصريح للوكالة جيش الاحتلال الإسرائيلي "بإطلاق قذائف فوسفورية ليلاً أدت الى اندلاع الحريق، الذي أتى على مساحة حرجية واسعة وتتوسع رقعته بفعل سرعة الرياح".


وأظهرت صور التقطها مصور" فرانس برس" النيران تحاصر منازل في البلدة، بعدما أتت على مساحات من أشجار الزيتون المزروعة بكثرة في المنطقة.

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