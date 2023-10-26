لجنة الأشغال اجتمعت في حضور هيئة ادارة قطاع البترول عطية : كان لدينا هواجس وسيتم فتح عروض جديدة

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عقدت لجنة الاشغال العامة والمياه جلسة قبل ظهراليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور النواب الاعضاء ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.



عطية

وقال النائب عطية بعد الجلسة:"اجتمعت لجنة الاشغال اليوم وبحثت بوقف العمل وأسبابه ونتائجه في موضوع النفط بالبلوك رقم "9" والاستكشاف والتنقيب. الجلسة كانت تقنية وفنية. وأشكر هيئة ادارة قطاع النفط والغاز في لبنان على التعاون المطلق والمهنية والحرفية العالية، وأثبتوا انهم كوادر يتكل عليهم، اجروا لنا عرضا شاملا واخذنا نفسا ان هناك قضايا ايجابية. كان لدينا هواجس والايقاف كان إما ناتجا عن الوضع الامني او الوضع السياسي. لا احد يستطيع ان ينفي انه في مكان ما، الشركات الكبيرة يكون لديها هكذا هواجس لكن الدلائل العلمية والمعطيات التقنية للرقابة من الهيئة كانت متابعة بجدية وكان لديها كل الداتا".



أضاف عطية :"خرجنا بنتائج جيولوجية جيدة، المخزون لم يكن مناسبا ليكون تجاربا والان الانطلاق باي حفر ابار جديدة سواء في بلوك رقم "9" او "8" او "10" او المحيطين ان شاء الله اصبح لدينا داتا. توجهنا وتوجه الشركات الاخرى، سيتم فتح عروض جديدة، نحن والحكومة سنساعدهم في الموازنة الجديدة لتسويق وجذب الشركات للتنقيب، ونحن كلجنة نيابية خرجنا بقناعة ان هذا القطاع واعد، علينا ان نعطيه حقه من الوقت وحسبما قالوا لنا هناك بداية طويلة. هذا القطاع خاضع لعوامل جيولوجية عمرها ثلاثين سنة وتركيبات بمعنى التحليل النفطي وماشابه، وبالتالي أصدرنا توصيات جيدة وسنتعاون مع الحكومة.