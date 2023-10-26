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جديد قضية تعنيف الأطفال في الحضانة... اليكم القرار القضائي النهائي!

26
OCTOBER
2023
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أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي أميرة شحرور وهبة هاشم وجوزف تامر مستشارين قرارها في قضية تعنيف الأطفال في حضانة Garde rêve، والمنتهي الى:

اتهام المدعى عليها دجيني الحلو بجناية المادة ٥٤٧ معطوفة على المادة ١٨٩ و٢٠١ ق.ع بعد ثبوت توقعها النتيجة الجرمية المتمثلة بإحتمال وفاة أي من الاطفال ولاسيما الرضع منهم اختناقاً او تأثراً بالضرب خصوصاً الواقع على الرأس جراء افعالها التعنيفية بحقهم والتي لم تحجم عنها رغم تنبيهها بخطورتها ولم تفضِ بدورها الى هذه النتيجة لسبب خارج عن ارادتها، والظن بها بالجنحة المنصوص عليها في المادة ٥٥٤ معطوفة على المادتين ٥٥٩ و٢٥٧ ق.ع لإقدامها على إيذاء البعض الآخر من الأطفال، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة ٥٨٤ لإقدامها على توجيه العبارات النابية بحق الاطفال وذويهم.

كما قضى القرار باتهام المدعى عليهما جومانة أبو سعيد وطوني مهنا بجناية المادة ٥٤٧ معطوفة على المواد ٢١٩ و٢٠١ و١٨٩ بعد ثبوت سلوكهما السلبي المتمثل بامتناعهما عن إغاثة الأطفال المعنفين بالرغم من معرفتهما بجسامة وخطورة أفعال الضرب والتعنيف التي ترتكبها المدعى عليها دجيني الحلو بحقهم وتوقعهما إحتمال وفاة اي من الاطفال اختناقاً او تأثراً بالضرب وفقا لما هو ثابت بمقاطع التسجيلات المصورة والصوتية، الامر الذي لم يتحقق لظرف خارج عن ارادة المدعى عليها الحلو، كما الظن بهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة ٥٥٤ معطوفة على المادتين ٥٥٩ و٢٧٥ و٢١٩ بالنسبة للمدعى عليها جومانا أبو سعيد، لثبوت إقدامهما على ضرب وايذاء البعض الآخر من الاطفال.

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