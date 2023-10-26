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توجيهاتٌ من مولوي إلى كافة مراكز الدفاع المدني في الجنوب والنبطية!

26
OCTOBER
2023
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيانٌ جاء فيه, "أعطى وزير الداخلية بسام مولوي توجيهاته إلى كافة مراكز الدفاع المدني الإقليمية والعضوية في كافة أقضية محافظتي الجنوب والنبطية للتحرك ومؤازرة وحدات الجيش اللبناني المنتشرة عملانيا وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) لإخماد الحرائق التي اندلعت في الأحراج الحدودية اللبنانية مع فلسطين لا سيّما في خراج بلدات عيتا الشعب وراشيا الفخار وعلما الشعب ومن اللبونة الى رأس الناقورة وفي بلدة الضهيرة نتيجة القصف الإسرائيلي".

وأضاف البيان, "لقد استقدم المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار التعزيزات (عناصر وآليات) من مراكز الدامور، صيدا، جبيل، الغبيري، شحيم للتمكن من السيطرة على النيران بأقصى سرعة ممكنة".

وأشار إلى أنه, "يواصل العناصر العمل على اخماد النيران منذ الساعة السابعة من صباح اليوم وسط ظروف أمنية بالغة الخطورة بسبب استمرار سقوط القذائف وانتشار القنابل العنقودية والالغام المزروعة في تلك المناطق الحدودية".

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