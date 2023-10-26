الوزير باسيل استقبل السفير الفرنسي وممثل المنسقية العليا للاجئين في الأمم المتحدة... وهذا ما تم التطرق اليه!

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير فرنسا في لبنان هرفيه ماغرو بحضور النائبة ندى بستاني ومسؤول العلاقات الدبلوماسية في "التيار" بشير حداد. شرح السفير ماغرو جوانب مواقف الرئيس الفرنسي الأخيرة و جرى تبادل لوجهات النظر بخصوص الحرب على غزة و التطورات في المنطقة. كما أعاد الوزير باسيل التأكيد على مواقف التيار الوطني الحر منها. كما تم التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية و ضرورة ايجاد حل لمشكلة النازحين و عدم ربط الموضوع بالمشاكل الأخرى.

وكما استقبل أيضاً ممثل المنسقية العليا للاجئين في الأمم المتحدة آيفو فرايسن الذي عرض أعمال المنسقية في هذا المجال. و ذكر الوزير باسيل بضرورة ايجاد حلول عملية لهذه المشكلة تؤمن العودة الكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم و تخفف من العبء على لبنان.