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حجّار: سليم ليس متقاعسا ولا رافضا.. ومَن عزل وزير الدفاع هي التصرفات غير القانونية لميقاتي!

26
OCTOBER
2023
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قال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتو حجار أنّه سأل ميقاتي ما هو موقف لبنان والحكومة من 860000 نازح سوري موجودين على الحدود الجنوبية و "أين سنستقبلهم اذا تطورت الامور لكني لم اتلق اي اجابة مع انني اقترحت تسليم الامم المتحدة عبر ممثلها بلبنان رسالة بانه في حال حصل نزوح فلن نستطيع اسنتقبالهم."

وأضاف حجّار في حديث للـ OTV: "على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات مفصلية اذ ان ما يحصل لا يكفي."

وشدّد حجار: "ما نريده اعتماد توقيع الـ 24 وزيرا وعندها مستعدون للمشاركة بجلسة حكومية وهذا ما جددت المطالبة به امس باللقاء التشاوري لكنني لم اتلق اية اجابة من ميقاتي."

وقال: "فوّضنا وزير العدل هنري خوري البحث مع ميقاتي بحل لاعتماد صيغة توقيع الـ 24 وزيرا."

وأشار إلى انّ "وزير الدفاع ليس متقاعسا ولا رافضا لكن من عزل وزير الدفاع هي التصرفات غير القانونية لميقاتي." وأكمل: "هل يجوز ان يقوم رئيس حكومة بالتواصل مع مدير عام بوزارة ويطلق حملات دون معرفة الوزير ويقوم بزيارات مع قيادات امنية دون علم الوزير المعني؟"

وأضاف حجار: "وزير الدفاع موجود فلتتم العودة له ومن يريد ادارة البلد بشكل جيد لا يتعاطى بهذه الطريقة مع الوزراء."

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