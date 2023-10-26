لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا، ويخف تأثير الكتل الهوائية الحارة بخاصة على الساحل حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعود الى معدلاتها الموسمية، بينما يبقى تأثيرها نسبيا على الجبال وفي الداخل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيا وجافة مصدرها مصر وشمال أفريقيا، تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيرها على الساحل حتى يوم الجمعة حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة فتعود ضمن معدلاتها الموسمية بينما يبقى تأثيرها نسبيا على الجبال وفي الداخل خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة معتدلة، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا، ويخف تأثير الكتل الهوائية الحارة بخاصة على الساحل حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعود الى معدلاتها الموسمية، بينما يبقى تأثيرها نسبيا على الجبال وفي الداخل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الساحل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية مترافقة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، بينما ترتفع درجات الحرارة عل الجبال وفي الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تكون فوقها على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,52

-ساعة غروب الشمس: 17,51