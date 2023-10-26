living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة!

26
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا، ويخف تأثير الكتل الهوائية الحارة بخاصة على الساحل حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعود الى معدلاتها الموسمية، بينما يبقى تأثيرها نسبيا على الجبال وفي الداخل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. 

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيا وجافة مصدرها مصر وشمال أفريقيا، تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيرها على الساحل حتى يوم الجمعة  حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة فتعود ضمن معدلاتها الموسمية بينما يبقى تأثيرها نسبيا على الجبال وفي الداخل خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الاول  بين 21 و 29 في بيروت،  بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: مشمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة معتدلة، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا، ويخف تأثير الكتل الهوائية الحارة بخاصة على الساحل حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعود الى معدلاتها الموسمية، بينما يبقى تأثيرها نسبيا على الجبال وفي الداخل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الساحل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية مترافقة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، بينما ترتفع درجات الحرارة عل الجبال وفي الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تكون فوقها على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 30 درجة.
-الرياح السطحية: متقلبة، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا.

 -الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,52

-ساعة غروب الشمس: 17,51

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   