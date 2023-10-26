القرم عن خطة الطوارئ: الهدف ليس تخويف الناس!

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كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عن ان "كلاً من اوجيرو، الفا وتاتش، تقدموا بخطة طوارئ في حال نشوب حرب على لبنان".



وأوضح في حديث لـِ"صوت كل لبنان"، ان "الهدف ليس تخويف الناس إلا ان الحيطة واجب، وهيئة اوجيرو ستعلن عن خط ساخن يسمح للمواطنين المراجعة في حال حصول أي طارئ او عطل".



ولفت القرم الى، ان "الخطة تتضمن المولدات المتحركة، تعبئة مخزون المازوت بالكامل، حفظ الداتا، غرفة التحكم عن بعد بالشبكات، بالإضافة الى تامين احتياجات السوق من بطاقات التشريج، وتأمين الحماية على مدار الساعة تحسباً لأي خرق الكتروني، وذلك تبعاً للأولويات من وزارة الصحة والداخلية والصليب الأحمر والطواقم الطبية والصحافيين".