خاص - بالصور: سوليفان في "فورين أفيرز" .. ما قبل 7 تشرين وما بعده!

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خاص tayyar.org -

كتب مستشار الامن القومي الأميركي جيك سوليفان مقالًا في مجلة "فورين أفيرز" صدر في النسخة المطبوعة قبل أحداث 7 تشرين الأول. لكن إدارة المجلة لم تسمح له بإدخال إضافات على المقال في نسخة الإلكترونية التي صدرت في الساعات الأخيرة، بل أتاحت له حذف بعض المقاطع التي اصطلح الطرفان على أنها تشكّل إحراجا للإدارة الأميركية، خصوصا انها جاءت مخالفة تماما لما حصل في غزة.



فيما يأتي بعض المقاطع المحذوفة:

-الوضع الإسرائيلي الفلسطيني متوتر، خصوصا في الضفة الغربية. لكننا في مواجهة الاحتكاكات الخطيرة، قمنا بتهدئة الأزمات في غزة واستعدنا الديبلوماسية المباشرة بين الطرفين بعد سنوات من غيابها.



-مع تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة، كان الجيش الأميركي يتعرض لهجوم منتظم في العراق وسوريا. توقفت مثل هذه الهجمات إلى حد كبير، على الأقل في الوقت الحالي.



-يحرر نهج بايدن المنضبط الموارد لأجل أولويات عالمية أخرى، ويقلل من خطر نشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط، ويضمن حماية مصالح الولايات المتحدة على أساس أكثر استدامة.



-تصرفنا عسكريا لحماية الأميركيين، وعزّزنا الردع، جنبًا إلى جنب مع الديبلوماسية، لتثبيط المزيد من العدوانية الإيرانية.



-المنطقة أكثر هدوءا مما كانت عليه منذ عقود. من المؤكد أن التقدم هش. لكن هذا ليس من قبيل الصدفة أيضا. نهج بايدن يعيد الانضباط إلى سياسة الولايات المتحدة. ويؤكد على ردع العدوان وتهدئة الصراعات وتكامل المنطقة.