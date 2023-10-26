living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - بالصور: سوليفان في "فورين أفيرز" .. ما قبل 7 تشرين وما بعده!

26
OCTOBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

كتب مستشار الامن القومي الأميركي جيك سوليفان مقالًا في مجلة "فورين أفيرز" صدر في النسخة المطبوعة قبل أحداث 7 تشرين الأول. لكن إدارة المجلة لم تسمح له بإدخال إضافات على المقال في نسخة الإلكترونية التي صدرت في الساعات الأخيرة، بل أتاحت له حذف بعض المقاطع التي اصطلح الطرفان على أنها تشكّل إحراجا للإدارة الأميركية، خصوصا انها جاءت مخالفة تماما لما حصل في غزة.

فيما يأتي بعض المقاطع المحذوفة:

-الوضع الإسرائيلي الفلسطيني متوتر، خصوصا في الضفة الغربية. لكننا في مواجهة الاحتكاكات الخطيرة، قمنا بتهدئة الأزمات في غزة واستعدنا الديبلوماسية المباشرة بين الطرفين بعد سنوات من غيابها.

-مع تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة، كان الجيش الأميركي يتعرض لهجوم منتظم في العراق وسوريا. توقفت مثل هذه الهجمات إلى حد كبير، على الأقل في الوقت الحالي.

-يحرر نهج بايدن المنضبط الموارد لأجل أولويات عالمية أخرى، ويقلل من خطر نشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط، ويضمن حماية مصالح الولايات المتحدة على أساس أكثر استدامة.

-تصرفنا عسكريا لحماية الأميركيين، وعزّزنا الردع، جنبًا إلى جنب مع الديبلوماسية، لتثبيط المزيد من العدوانية الإيرانية.

-المنطقة أكثر هدوءا مما كانت عليه منذ عقود. من المؤكد أن التقدم هش. لكن هذا ليس من قبيل الصدفة أيضا. نهج بايدن يعيد الانضباط إلى سياسة الولايات المتحدة. ويؤكد على ردع العدوان وتهدئة الصراعات وتكامل المنطقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   