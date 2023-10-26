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بسام الترك: شو هالحملة الفكحة؟!

26
OCTOBER
2023
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كتب القيادي في التيار الوطني الحر بسام الترك في منشور عبر منصة اكس التالي:

‏كلنا ما بدنا الحرب، وكلنا منعرف لبنان ما بيحملها، بس شو منعمل إذا هي إجت لعنّا، منلوم بعض أو منتضامن بالدفاع عن نفسنا؟! وفكركن إذا العدو عرف ما منحملها، ما بعود يهجم أو بالعكس بيتحمس؟! شوية واقعية يا جماعة.

‏في فرق نقول ما بدنا حرب ونقطة عالسطر، مع خلفية ضعف وخوف وخسارة مسبقة، ودخيلكن ما تهجموا، أو من منطلق تموضع سياسي (مش وقتو هلأ)، وبين نقول ما بدنا الحرب بس إذا انهجم علينا وفُرضت علينا، نحنا جبهة وحدة وقادرين ندافع عن حالنا وحتى قادرين ندمّر ونئذي العدو كمان.
‏يا شباب، منتفهّم انكن ضد السلاح، بس طالما هو واقع فارض حالو، والعدو عم بهدد، مصلحتنا نستغلّو لصالحنا لأنو بوجه التهديدات، توازن الخوف والقوة بيحموا لبنان، مش علامات الضعف والإنقسام الداخلي!
‏والله مش دفاعًا عن السلاح قد ما من منطلق وطني ومنطقي للدفاع عنا كلنا وإبعاد شبح الحرب.
‏بعد الأزمة، كل حادث إلو حديث. المهم نحافظ عالناس وعالبلد. ⁧‫#فكروا_فيا

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