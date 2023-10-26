living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل وضعت السفارة الأميركية خطة طوارئ لحماية ممتلكاتها ومواطنيها في حالة اندلاع حرب؟

26
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقب الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975 قدمت الى لبنان القوات الاميركية والفرنسية والبريطانية في مهمّة لحفظ السلام، إلاّ انّ تاريخ 23 تشرين الاول من العام 1983 كان يوماً اسود بالنسبة الى الدولة الأقوى في العالم، أي الولايات المتحدة الاميركية وللدولة الشقيقة ايضاً، اي فرنسا، بعدما سقط للأولى 241 جندياً من قوات «المارينز» وللثانية 58 جندياً فرنسياً من «القوات المظلية»... وقد دأبت الولايات المتحدة ومنذ 40 عاماً على حادثة التفجير، على إحياء الذكرى وتكريم ارواح جنودها بوسائل مختلفة، وقد نشرت هذه السنة على مواقعها الخاصة فيديو مصوّراً لجنود اميركيين يزرعون 241 أرزة في منطقة الشوف، ويضعون فوق كل غرسة وردة بيضاء مع هاشتاغ they come in peace مرافق لشريط الفيديو في إشارة الى سعي قواتها الدائم للسلام.

شاءت الاقدار أن تأتي الذكرى الـ 40 للحدث هذه السنة في تشرين أليم ومقلق للديبلوماسية الاميركية في لبنان، ليس فقط بسبب الحرب الدامية المستعرة الدائرة بين اسرائيل و»حماس» والخوف من انسحابها على لبنان، بل بسبب المستجدات الأمنية الدائرة في منطقة عوكر، وتحديداً في محيط السفارة الاميركية.

وفق المعلومات، انّ التظاهرات والاحتجاجات الاخيرة التي حصلت في عوكر بسبب انحياز اميركا لاسرائيل، دفعت السفارة الاميركية الى تعزيز أمنها ومضاعفة الفرق الأمنية اللبنانية والأميركية المولجة حمايتها.

ولا يُخفى على احد انّ محيط السفارة يُعتبر ارضاً لبنانية، لذلك تناط مسؤولية امن المحيط بالجيش اللبناني فقط، اما بالنسبة الى داخل السفارة فممنوع الدخول اليه سوى للقوات الاميركية المسلحة او للعناصر الامنية التي تُجري مكاتبها الخاصة عقوداً مع السفارة الاميركية لحراسة السفارة والاهتمام بأمن محيطها، وهؤلاء هم مجموعات وعناصر لبنانية يتمّ التعاقد معهم للحماية بعد تدريبهم على يد فرق اميركية خاصة، ومن الممكن بعدها ان يتمّ توظيفهم في السفارة بواسطة عقود مبرمة مع الدولة الاميركية.

تجدر الاشارة الى انّ الأمن كان يتولاه هؤلاء بالاضافة الى أمن السفارة الخاص عند وقوع الحادثة الأمنية الاولى الذي سبّبها عامل الديلفري حين اطلق النار على مدخل السفارة...

اما بالنسبة الى داخل السفارة فإنّ المسؤولين عن أمنه هم قوات المارينز بالإضافة الى مجموعات اخرى من القوات المتخصصة والتي تتولّى الحراسة الداخلية.

وفق معلومات «الجمهورية»، انّ المجموعة الثالثة والتي يُطلق عليها اسم special forces وهي تدرّب الجيش اللبناني منذ سنوات، قد تمّ سحب عدد منها بعد الأحداث الأخيرة في محيط السفارة، لتتولّى حراسة السفارة مع قوات «المارينز»، وبهذا الإجراء يتضح أنّ السفارة لم تكتفِ بالحراسة التي أمّنتها المكاتب والعناصر اللبنانية المتعاقدة معها، بل ارادت مضاعفة الحماية داخل السفارة كي تتولّى مع قوات المارينز حماية المكاتب ومنزل السفيرة، خصوصاً بعد توسيع مقر السفارة بتشييد مبانٍ ومكاتب اضافية عدة، ما زاد من رقعة المساحة التي ضمّتها السفارة الاميركية في المنطقة...

وفي سياق متصل، تؤكّد مصادر أمنية رفيعة استحالة خرق أمن السفارة الاميركية في عوكر، معتبرةً «أنّ الوصول الى داخل السفارة الاميركية في لبنان هو من سابع المستحيلات»، لافتة الى أنّ الجيش اللبناني سيتصدّى لأي محاولة مهما كانت أعداد المشاركين فيها، لأنّ هيبته ستكون على المحك حتى لو كلّفته حماية محيط السفارة استقدام آلاف الجنود».

جاك نيلسون: نثني على الجيش اللبناني والقوى الأمنية والتنسيق قائم

وقد أجرت «الجمهورية» جولة استطلاعية حول الترتيبات الأمنية المتخذة داخل السفارة الأميركية ومحيطها بعد التطورات الأمنية الأخيرة، ومن يتولّى فعلياً حمايتها، الجيش اللبناني أم الدولة الأميركية؟

يُجيب المتحدث الرسمي باسم السفارة الاميركية جاك نيلسون: «تنسّق السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم بنحو وثيق مع نظرائها في الدول المضيفة في قضايا الأمن، ويلعب كل من القوى الأمنية وموظفو السفارة الأميركية في الدول المضيفة دوره في ضمان أمن المرافق الديبلوماسية الأميركية»، وأضاف: «نحن نثني على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذين يحمون موظفينا ومرافقنا هنا في بيروت».

وردّاً على سؤال عمّا اذا كان المعنيون في السفارة يشعرون بالثقة في التدابير الأمنية حول السفارة الاميركية بعد الأحداث الأخيرة؟ يجيب نيلسون: «نحن واثقون من قدرة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على حماية سفارتنا وموظفينا، ونحن ممتنون للشراكة الأمنية المستدامة معهم».

ويؤكّد نيلسون لـ«الجمهورية»، انّ العمل في السفارة مستمر بنحو كامل وطبيعي، وأنّ أبوابها مفتوحة بكاملها، ويقول: «انّ الولايات المتحدة الاميركية ستبقى تعمل بجدّية، وملتزمون تمامًا بالتواصل الدائم لشرح وتوضيح أهمية ألاّ ينخرط لبنان في النزاع، وهذا سيستمر».

وسُئل نيلسون عن نشر قوات خاصة أميركية إضافية لتعزيز أمن السفارة؟ فأجاب:»نحن لا نعلّق على التفاصيل الدقيقة لأي تعديلات في الأمن أو التكليفات الوظيفية».

وعن الإنذارات اليومية المتلاحقة المرسلة إلى المواطنين الاميركيين للاستعداد لمغادرة لبنان، وما اذا كانت في معظمها دقيقية أم تحتوي على إشارات خاطئة؟ يقول نيلسون: «ليس لدى وزارة الخارجية الأميركية أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج، لذا «تحذيرات السفر» تقوم بإخطار المواطنين الأميركيين بأحداث محلية وتغييرات محدّدة فور حدوثها، وتوفّر هذه التحذيرات معلومات واضحة وفورية وموثوقة للمواطنين الأميركيين بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة».

وهل وضعت السفارة خطة طوارئ لحماية ممتلكاتها ومواطنيها في حالة اندلاع حرب؟

يجيب نيلسون: «ليس لدى وزارة الخارجية الأميركية أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج، ولدينا خطط جيدة مرسومة لتقديم الخدمات اللازمة لهم ضمن مجموعة واسعة من السيناريوهات». وكشف انّ الولايات المتحدة تقوم بنحو منتظم بتقييم الموقف الأمني لسفاراتها وقنصلياتها في الخارج وتعديل إجراءات الأمن حسبما يناسب البيئة المحلية للتهديدات». وينتهي نيلسون الى التأكيد «أنّ كل السفارات الاميركية تحتفظ بخطط للاستجابة العاجلة، وتُجري تمارين تأهّب للطوارئ والاستجابة للأزمات، للردّ بفعالية على التهديدات المحتملة».

 
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   