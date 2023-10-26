الجمهورية: مقتل نحو 20 عسكرياً "اسرائيلياً" بينهم عدد من الضباط خلال المواجهات مع المقاومة في جنوب لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ميدانياً، لازم التوتر الشديد الحدود الجنوبية طيلة يوم امس، وتنقّلت العمليات العسكرية على امتداد الحدود، حيث استهدف «حزب الله» العديد من المواقع العسكرية الاسرائيلية، فيما تعرّضت خراج بلدات جنوبية لقصف اسرائيلي مدفعي وبالمسيّرات.

واللافت في هذا السياق انّ هذه العمليات حافظت على الوتيرة نفسها السائدة منذ اكثر من اسبوعين، حيث تتراجع حدّتها حيناً وتعنف احياناً.

وأبلغت مصادر قريبة من الحزب إلى «الجمهورية» قولها: «في المواجهات يسقط شهداء، ومهما سقط الشهداء فذلك لن يؤثر على معنويات مجاهدي المقاومة، التي نجحت في إلحاق خسائر كبيرة في صفوف العدو، ويُعتّم عليها. فالإحصاءات الدقيقة واليقينية لدى المقاومة لخسائر العدو تؤكّد مقتل نحو 20 عسكرياً اسرائيلياً بينهم عدد من الضباط، اضافة الى ما يزيد عن 50 جريحاً، وتدمير عدد من الآليات العسكرية من بينها اكثر من 12 دبابة من نوع «ميركافا» التي توصف بـ«الكينغ»، وهو نوع من الدبابات الاكثر تطوراً من الجيل القديم من دبابات «الميركافا» التي استخدمها العدو في حرب الـ 2006، يُضاف الى ذلك ايضاً إعماء بصر العدو على الحدود من خلال تدمير أجهزة الرصد والمراقبة التي كان ينصبها على طول الحدود».