عناوين الصحف ليوم الخميس 26 تشرين الأول 2023

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الأخبار: الشاهد بدمه



الديار: رفع التنسيق في محور المقاومة... رسالة من الفصائل في غزة: جاهزون للمواجهة البرية

تورط اميركي مباشر في المحاولة الاسرائيلية الاستطلاعية الفاشلة على غزة وإرسال مزيد من المستشارين

مبادرة باسيل لتحصين الساحة والتعيينات العسكرية... والقوات تجهض اجتماعه مع المعارضة



نداء الوطن: نصر الله يُجدّد مع "حماس" و"الجهاد" الانخراط في حرب غزة

رسالة دولية إلى بري وميقاتي: إمساك الجيش بالحدود يمنع الحرب

اللواء: حزب الله يستعد لمواجهات طويلة.. والاحتلال يتكتَّم على قتلاه

«مصالحة رئاسية» بين باسيل وفرنجية.. واشتباك بين ميقاتي وسليم حول الصلاحيات



البناء: مجلس الأمن يفشل في إصدار قرار بوقف النار في غزة بسبب الفيتو الأميركي… والمذبحة مستمرة / السيد نصرالله يبحث مع قادة الجهاد وحماس ما يجب على المحور… والشهداء على طريق القدس / باسيل يختتم جولته بلقاء فرنجية… و«لبنان أهم من الرئاسة»… و«نتخطى الحواجز والتفاهم كبير» /

النهار: "يا عيب الشوم "... استعادة انقسامية حول شغور قيادة الجيش!

الجمهورية: باريس تحذّر من "وضع مخيف"

ماكرون: العملية البرية ستكون خطأ

l'orient le jour: Hassan Nasrallah, un mythe façonné par les guerres