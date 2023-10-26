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عناوين الصحف ليوم الخميس 26 تشرين الأول 2023

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الأخبار: الشاهد بدمه

 

 

 


الديار: رفع التنسيق في محور المقاومة... رسالة من الفصائل في غزة: جاهزون للمواجهة البرية
تورط اميركي مباشر في المحاولة الاسرائيلية الاستطلاعية الفاشلة على غزة وإرسال مزيد من المستشارين
مبادرة باسيل لتحصين الساحة والتعيينات العسكرية... والقوات تجهض اجتماعه مع المعارضة

 

 

 


نداء الوطن: نصر الله يُجدّد مع "حماس" و"الجهاد" الانخراط في حرب غزة
رسالة دولية إلى بري وميقاتي: إمساك الجيش بالحدود يمنع الحرب

 

 

 

 

اللواء: حزب الله يستعد لمواجهات طويلة.. والاحتلال يتكتَّم على قتلاه
«مصالحة رئاسية» بين باسيل وفرنجية.. واشتباك بين ميقاتي وسليم حول الصلاحيات

 

 

 


البناء: مجلس الأمن يفشل في إصدار قرار بوقف النار في غزة بسبب الفيتو الأميركي… والمذبحة مستمرة / السيد نصرالله يبحث مع قادة الجهاد وحماس ما يجب على المحور… والشهداء على طريق القدس / باسيل يختتم جولته بلقاء فرنجية… و«لبنان أهم من الرئاسة»… و«نتخطى الحواجز والتفاهم كبير» /

 

 

 

 

النهار: "يا عيب الشوم "... استعادة انقسامية حول شغور قيادة الجيش!

 

 

 

 

الجمهورية: باريس تحذّر من "وضع مخيف"
ماكرون: العملية البرية ستكون خطأ

 

 

 

l'orient le jour: Hassan Nasrallah, un mythe façonné par les guerres

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