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أسرار الصحف ليوم الخميس 26 تشرين الأول 2023

26
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقف مصدر دبلوماسي أمام خبرين صادرين عن مكتب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كل منهما مرفق بصورة، وقال إن هذين الخبرين شيفرة تشير الى انتقال السيد نصرالله من مرحلة كان الصمت فيها إلى مرحلة تؤشر إلى التمهيد لنقلة جديدة، خصوصاً أن أحد الخبرين يتحدث عن لقاء جمع السيد نصرالله بقيادتي حماس والجهاد مرفق بصورة، والثاني يتحدّث عن توصيف شهداء الحزب بصفتهم شهداء على طريق القدس وليس نصرة غزة فقط داعياً إلى تتبع ما سيكون عليه الظهور اللاحق للسيد نصرالله لأن الأمور تتحرّك بوضوح نحو مرحلة جديدة.


خفايا

قال مرجع سياسي وطني سابق إن أهم حركة سياسية داخلية ذات بعد وطني واضح وتمثل التقاط الفرصة التاريخية وإدارتها بحكمة وحنكة هي ما قام به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ الحوار الذي قام رئيس مجلس النواب نبيه برعايته عام 2006. وتوقع المرجع أن يكون لهذه الحركة تداعيات إيجابية على المشهد العام والوحدة في مواجهة التحديات والاستحقاقات التي تنتظر لبنان في ظل عواصف دولية وإقليمية وأن يكون لها تأثيرها لاحقاً على الاستحقاق الرئاسي.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

بدأت شركات صيرفة كبرى «تجميع وحجز» كميات من الدولار، لوقت الحاجة، إذا ما تفاقم الوضع في لبنان والمنطقة.


غمز
تعيد مؤسسات سياحية حساباتها جذرياً في ضوء المخاوف من أن تؤثر التداعيات العسكرية للحرب في غزة على الحجوزات في موسم الأعياد القريبة.


همس
اتفق مرجع ورئيس تيار على معاودة التشاور فور انتهاء الأخير من جولاته، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ التصويب على رئيس مجلس إدارة «الميدل ايست» محمد الحوت كان بطلب من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فضلاً عن أنّ نقل بعض الطائرات إلى الخارج أثار استياء «حزب الله» لتسببه بحالة من الهلع بين اللبنانيين.

 

تُسجّل حركة نزوح كبيرة من الجنوب باتجاه مناطق اهدن وزغرتا حيث ارتفعت كلفة الإيجارات.

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